Close button

Над Києвом збили десяток БпЛА: пошкоджено 20 авто, у будинках вибито вікна

Над Києвом збили десяток БпЛА: пошкоджено 20 авто, у будинках вибито вікна
Фото: ДСНС

Сили протиповітряної оборони зафіксували, що у напрямку столиці летіли понад півтора десятка безпілотників, бойова робота про них тривала протягом 5 годин, у результаті чого десяток дронів вдалося знищити, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють КМВА та ДСНС у Telegram.

"Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. (Точну кількість та тип БпЛА у своїх звітах оприлюднять Повітряні сили)".

Спершу Попко повідомив про те, що одна дитина дістала поранення. Аде пізніше у КМВА зазачили, що інформація про постраждалу дитину не підтвердилася. 

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у Печерському районі сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням. Пожежу уже загасили.

Пошкоджені близько 20 автомобілів. У чотирьох житлових будинках вибиті вікна. Також уламки впали на території дитячого садочку.

Передісторія:

  • У Києві цілу ніч лунали вибухи і працювала ППО.
  • Повідомлялося, що у Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків російського "Шахеда" виникло загоряння на першому поверсі житлового будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів, уламки впали на території дитячого садочку.

Новини

Популярні теми форуму

analytics