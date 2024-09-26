На Івано-Франківщині пошкоджений енергооб’єкт: частина облцентру без світла

Внаслідок російської дронової атаки в Івано-Франківській області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, частина обласного центру залишилася без електропостачання, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова ОДА Світлана Онищук у Telegram, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.

"Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих".

Марцінків повідомив, що мав можливість бути на місці атаки і що люди не постраждали.

"Але не працюватимуть певні тролейбусні маршрути. У деяких школах і навчальних закладах буде проблема зі світлом. Мінімум добу. І може бути проблема з харчуванням" , – повідомив мер під час прямого ефіру на радіо, який він транслював на своїй сторінці у соцмережі.

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