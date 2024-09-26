WSJ: У Байдена вважають "план перемоги" Зеленського недостатньо конкретним

Найбільш детально пропрацьованою частиною "плану перемоги", який предмтавлятиме у США президент України Володимир Зеленський, є запити щодо зброї, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, американські та європейські посадовці, ознайомлені з ключовими позиціями плану Зеленського, вважають, що він не містить чіткої стратегії для досягнення перемоги України на тлі постійного наступу російських військ. Вони також назвали план "перепакованим проханням" про надання додаткової зброї та зняття обмежень на використання далекобійних ракет.

"Я не вражений, там не так багато нового" , — зауважив один зі співрозмовників видання.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що найбільш детально пропрацьованою частиною плану є запити щодо зброї. Решта ключових елементів, що стосуються політичних реформ і економіки — менш конкретні.

Як повiдомлялось, Володимир Зеленський заявляв, що Україна має план перемоги, а якщо США його не погодять, то Україна буде жити так, як і раніше.