Росіяни атакували енергооб'єкт на Миколаївщині: є відключення світла

Уночі 26 вересня російськім загарбники атакували енергетичний об’єкт у Миколаївській області, частина людей залишились без електропостачання, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

"У ніч на 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Деталі – згодом. Ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів".

За словами очільника області, більшу частину будинків енергетики вже заживили, робота триває.

Минулося без постраждалих.

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