Зеленський провів зустріч з Байденом на полях Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський провів на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зустріч президентом США Джо Байденом, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський подякував Байдену та Сполученим Штатам Америки за надану Україні підтримку, яка рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність.

Він ознайомив Байдена із ситуацією в Україні, зокрема на фронті.

"Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня", – йдеться у повідомленні.

Президенти також узяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.

"Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим. Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту", – сказав Зеленський.

Раніше речник президента повідомив, що Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з американським колегою Джо Байденом.

Деякі західні посадовці, за даними Bloomberg, намагаються знизити очікування від представлення "плану перемоги", кажучи, що не бачать у ньому прориву.