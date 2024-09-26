По всій Україні оголосили тривогу через носія "Кинджалів": є пуски ракет (Оновлено)

По всій Україні вранці 26 вересня оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувачів МіГ-31К, які несуть аеробалістичну ракету "Кинджал", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в соцмережах

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

За хвилину після цього повідомлення з'явилося сповіщення про "Кинджал" курсом на Хмельниччину. Ще за дві хилини - про повторний пуск такої ракети.

Оновлено: О 10.31 Повітряні сили сповістили про відбій загрози.