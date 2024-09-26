Єрмак та Сибіга зустрілися з главою МЗС Китаю: що обговорили
Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга та керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак зустрілись з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Говорили щодо подальших контактів на "найвищому рівні", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє МЗС України, яке цитує голову відомства.
Як відзначив Сибіга, під час зустрічі він подякував Пекіну за підтримку суверенітету, а також територіальної цілісності України. Зокрема порушили питання подальших кроків у розвитку двосторонніх відносин й торгівлі між країнами.
"Подякували Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Зосередилися на подальших кроках на шляху розвитку двосторонніх відносин та торгівлі. Обговорили плани щодо подальших контактів на найвищому рівні", - розповів голова МЗС України.
Позиція Китаю щодо України
Від початку повномасштабного вторгнення Китай розповідає про свою нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Водночас Пекін продовжує поглиблювати економічні зв’язки з Москвою.
Зокрема Пекін звинувачують у тому, що він продовжує постачати Російській Федерації (РФ) товари подвійного значення, які можуть бути використані у виробництві зброї.
Як відзначала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, країна-терорист Росія не мала б можливості так довго вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю, у зв'язку з чим Пекін повинен понести відповідальність за підтримку агресора.