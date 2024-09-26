ЗМІ: У Пентагоні рекомендували надати Україні снаряди з білим фосфором, але у Байдена були проти

Посадовці Пентагону рекомендували надати Україні боєприпаси з білим фосфором для використання на полі бою, проте Білий дім кілька разів відхиляв цю ідею, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання NBC News із посиланням на трьох американських посадовців.

Видання розповіло, що оборонне відомство США рекомендувало надати Україні снаряди з білим фосфором в рамках декількох пакетів допомоги для маскування військ за допомогою світла і диму, який виникає при використанні таких боєприпасів.

Співрозмовники зазначили, що якщо це рішення буде ухвалено – такі боєприпаси не будуть вказані у переліку вмісту пакета військової допомоги, як це було з попередньою зброєю і боєприпасами, які США надсилали Україні, але не оголошували про це публічно.

Водночас двоє посадовців сказали, що побоювання навколо білого фосфору, пов’язані з тим, що він може нашкодити цивільному населенню, утримали посадовців адміністрації президента США Джо Байдена від схвалення цієї рекомендації.

Як відомо, українська влада неодноразово звинувачувала Росію у використанні фосфорних бомб у війні проти України, зокрема по Краматорську у березні 2022 року, а також проти українських бійців на заводі Азовсталь у Маріуполі у травні того ж року.

Протягом квітня 2024 року російські окупанти застосували по українських військових 444 боєприпаси з вмістом небезпечних хімічних речовин.

У середу, 25 вересня, США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським анонсував збільшення допомоги, ЗМІ повідомляють про пакети допомоги зброєю на $8 млрд.