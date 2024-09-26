Президент Єврокомісії: Ми маємо поставити Україну в сильні умови для переговорів щодо миру

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність створення для України сильної позиції для ведення переговорів про мир, повідомляє Європейська правда.

Про це вона заявила на зустрічі у форматі "Група G7+ Україна" щодо відновлення України у Нью-Йорку, текст виступу наводить пресслужба Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що ніхто не хоче миру більше, ніж народ України, справедливого і тривалого миру.

"Мир – це не лише припинення бойових дій, мир – це не просто відсутність війни. Мир – це врегулювання, яке робить війну неможливою і непотрібною.

Ми повинні поставити Україну в сильні умови для ведення переговорів про такий мир. І саме тому інтеграція України до Європейського Союзу є для нас основою наших мирних зусиль", – наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, посилення позиції України – це також питання економіки. Вона нагадала про оголошення G7 в Апулії про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів США, а також про кредит ЄС на суму до 35 мільярдів євро.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які український народ йде щодня, щоб залишатися вільним і незалежним. Але що ми можемо зробити, так це стояти пліч-о-пліч з ним і будувати спільне майбутнє", – наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, у Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі "Група семи" + Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.

Канада на цій зустрічі заявила, що розглядає можливість надання Україні додаткової критично важливої ​​та терміново необхідної підтримки, зокрема безпілотників та навчання пілотів винищувачів.