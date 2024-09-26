Беларускі Гаюн: Мінімум 4 "Шахеда" вночі залітали до Білорусі, один з РФ

До Білорусі вночі 26 вересня залетіло щонайменше 4 російських дронів "Шахед", а в небо підіймали два винищувача для патрулювання, повідомляє Українська правда.

Про це повoдомив аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн".

"За даними українських моніторингових ресурсів, за минулу ніч у Білорусь залетіли щонайменше 4 дрони-камікадзе типу "Шахед". Перший із них перетнув кордон із Білоруссю приблизно о 00:13 у районі н.п. Любеч і за 30 хвилин повернувся в Україну.

Далі "Шахеди" заходили в Білорусь о 02:29, 03:05 і 03:52. Примітно, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що "Шахед" рухався в напрямку Гомеля, що з ним було далі – невідомо".

Аналітики пишуть, що протягом ночі над південним сходом Білорусі чергували два винищувачі: перший піднявся близько 00:30, а другий - о 02:50.

Що цьому передувало: