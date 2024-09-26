ГБР виявило нове приховане майно братів Козака та Медведчука

Суд заарештував і передав Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) приховану від фіскальних органів нову партію майна підприємства Бетонбуд, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Завод Бетодбуд та ще три активи у Львівській області (ТОВ "Капітал Плаза", 50% ТОВ "Галицьке перехрестя", ТОВ "Трансмонолітавто") братів Козака та Медвечука було передано в управління АРМА у липні цього року.

Пізніше правоохоронці встановили, що на балансі Бетонбуду знаходиться невраховане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення.

Зазначається, що загальна вартість виявленого майна становить близько 16 млн грн.

У червні, за клопотанням ДБР, перейшов в управління держави ще один актив братів Козака та Медвечука у Львівській області – підприємство з видобутку піску та виробництва керамічної цегли Кермабуд.

Повідомляється, що вартість активу оцінювалася у 5 млн дол.

Також за клопотанням ДБР заарештовано земельні ділянки, які фірми Медведчука та Козака отримали безоплатно від однієї із територіальних громад Львівської області. На землях, які за документами мають сільськогосподарське призначення, є поклади газу.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 11 годинників колишнього народного депутата України Віктора Медведчука за 3,3 мільйона гривень.