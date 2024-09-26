Трамп відреагував на заяви про погрози з боку Ірану вбити його

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на заяви про загрози з боку Ірану вбити його з метою дестабілізації та хаосу в країні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання ABC News.

Як зазначило видання, на мітингу в Північній Кароліні Трамп різко попередив Іран про те, що він буде робити, якщо стане американським президентом.

"Якби я був президентом, я б повідомив країні, що загрожує, - у цьому випадку Ірану, - якщо ви зробите щось, щоб завдати шкоди цій людині, ми рознесемо ваші найбільші міста та саму країну в пух і прах", – заявив він.

Він зазначив, що тоді "більше не було б жодних загроз".

"Але зараз у нас немає такого керівництва, потрібних людей, потрібних лідерів", – додав 45-й американський президент.

Напередодні повідомлялося, що співробітники американської розвідки попередили Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану.

Як відомо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Також у липні в кандидата у президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії.