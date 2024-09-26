У Кіровоградській області на полігоні інструктор побив солдата – ГБР

У Кіровоградській області під час занять на полігоні одного з військових побив інструктор. Правоохоронці проводять розслідування.﻿ З посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За даними правоохоронців, 17 вересня 2024 року під час занять з вогневої підготовки стався конфлікт між одним з курсантів та інструктором.

"В результаті суперечки чиновник побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта госпіталізували до лікарні" , - уточнили в ДБР.

Наступного дня правоохоронці відкрили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень). Досудове розслідування продовжується.