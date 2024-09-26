У МВС назвали кількість офіційно зниклих безвісти
Наразі в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, налічує 55 тисяч осіб. Про це заявив заступник глави МВС Леонід Тимченко, повідомляє Укрінформ.
"На сьогодні Реєстр містить інформацію про 55 тисяч осіб. Більшість із них – це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, – у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти", — сказав він.
За словами Тимченка, МВС співпрацює з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Зокрема, щодо реалізації процесу відбору ДНК-зразків у громадян в країнах Європи. За весь час Нацполіція отримала 751 ДНК-профіль, виведений із біологічного матеріалу, який був відібраний у громадян за кордоном. Завдяки цьому було ідентифіковано 107 тіл, які були невпізнаними на території України.