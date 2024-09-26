У МВС назвали кількість офіційно зниклих безвісти

Наразі в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, налічує 55 тисяч осіб﻿. Про це заявив заступник глави МВС Леонід Тимченко, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні Реєстр містить інформацію про 55 тисяч осіб. Більшість із них – це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, – у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти" , — сказав він.

За словами Тимченка, МВС співпрацює з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Зокрема, щодо реалізації процесу відбору ДНК-зразків у громадян в країнах Європи. За весь час Нацполіція отримала 751 ДНК-профіль, виведений із біологічного матеріалу, який був відібраний у громадян за кордоном. Завдяки цьому було ідентифіковано 107 тіл, які були невпізнаними на території України.