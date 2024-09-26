Зеленський думає про проведення виборів наступного року - The Economist

Президент України Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів наступного, 2025 року, на тлі падіння його рейтингів. За допомогою виборів президент нібито хоче зміцнити свою владу. Про це пише The Economist, повідомляє Hromadske.

The Economist не вказує джерел, однак серед опитаних політиків, які теж підтверджують нібито підготовку до виборів, зазначили Юлію Тимошенко.

Видання наводить дані американського Національного демократичного інституту, згідно з якими довіра українців до Зеленського знизилася з 80% у травні 2023 року до 45% 2024-го.

Журналісти зазначають, що попри рішення відкласти вибори до завершення війни, український президент нібито розглядає можливість призначити президентські вибори наступного року «щоб зміцнити свою владу».

Юлія Тимошенко, з якою поговорило видання Economist, підтвердила, що нібито «політичний процес однозначно розпочався».