Британія збільшить відправку в Україну артустановок AS90 найближчими тижнями

Британія передасть Силам оборони України чергову партію самохідних артилерійських установок AS90. 10 із них вже поставлено Україні, а ще шість будуть доставлені найближчими тижнями.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Повідомляється, що уряд Кіра Стармера раніше планував поставити українській армії 12 артилерійських гармат AS90 протягом 100 днів після вступу на посаду. Але тепер планує доставити 16 одиниць.