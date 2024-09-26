Волинська трагедія негативно впливає на відносини з Україною – МЗС Польщі

Тема ексгумації польських жертв в Україні негативно впливає на польсько-українські відносини, і цим користується Росія. Але складна спільна історія не скасовує підтримки євроінтеграції Києва Варшавою. Про це у відповідь на запит розповіли у матеріалі у Міністерстві закордонних справ Польщі, повідомляє Ліга.net.

Польща використовує головування в ЄС для тиску на Україну щодо Волинської трагедії, написало 19 вересня з посиланням на анонімні джерела в МЗС польське видання Onet. У січні 2025 року Польща очолить Раду ЄС, що дозволить їй відігравати ключову роль у переговорах щодо вступу України до Євросоюзу.

"Невирішені історичні проблеми між нашими країнами не визначають нашу підтримку України, зокрема щодо вступу до ЄС. Але готовність до відкритої та чесної дискусії, що ґрунтується на фактах, та до забезпечення гідного поховання всіх убитих – елемент ідентичності ЄС, членом якого Україна стане" , – запевнили у МЗС Польщі.

Без конкретних дій Києва такий односторонній підхід до спільної історії все більше обтяжуватиме двосторонні відносини, вважають польські дипломати.