Зеленський зустрівся з демократами та республіканцями Палати представників

Президент України Володимир Зеленский провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.﻿ Про це заявила пресслужба президента України Володимира Зеленського, повідомляє Лівий берег.

Під час зустрічі президент України представив ключові пункти Плану перемоги.

“Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України” , - наголосив Зеленський.

Також на зустрічі обговорили ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку нашої країни до зими.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.