Гарріс заявила, що підтримує те, як Україна бачить кінець війни

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс сказала, що підтримує те, як Україна бачить закінчення війни.﻿﻿ З посиланням на трансляцію з Білого дому, повідомляє Українська правда.

"Ніхто не зможе завершити цю війну без участі України, але дехто в нашій країні хоче, щоб Україна відмовилась від значної частини своєї території, хто вимагає, щоб Україна погодилась на нейтралітет і відмовилась від своїх безпекових зв'язків з іншими країнами – ці пропозиції подібні вимогам Путіна. Але це не пропозиції миру – це пропозиції капітуляції" , - сказала Гарріс.

Гарріс вважає: якщо не зупинити російську агресію, то наступними цілями Путіна можуть стати члени НАТО.

Вона також наголосила, що Путін міг би завершити війну, якщо б вивів свої війська з території України.

Також Гарріс запевнила у подальшій підтримці України і назвала це стратегічним інтересом США. Вона наголосила, що США мають підтримувати своїх союзників і партнерів, захищати демократичні цінності та протистояти агресорам.