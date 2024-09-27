Мішель: ЄС виконає зобов'язання щодо повернення миру в Україну

Загарбницька війна Росії загрожує не лише народу України, а і кожному європейцю. Європейський Союз виконає власне зобов’язання стосовно повернення до країни справедливого і тривалого миру, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель на 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

За його словами, постійний член Ради Безпеки розпочав злочинну та неспровоковану війну в Україні. Мішель назвав це показовою "спробою насадити своє право, використовуючи силу, замість того, щоб скористатися силою права".

"Ця війна є прямою загрозою для народу України та для кожного з нас. Європейський Союз підтримав Україну, і буде продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Ми виконаємо нашу обіцянку свободи й солідарності. Ми зобов’язалися досягти справедливого та тривалого миру, як це прописано у Статуті ООН" , - сказав президент Євроради.

Мішель зазначив, що злочин є злочином, де б і ким він би не був скоєний. Саме тому, за його словами, ЄС захищає універсальне міжнародне право в усьому світі.

Іран та Росія - однакова загроза

В цьому контексті він згадав Іран, що зі своїми проксі-угрупованнями підживлює конфлікти на Близькому Сході та звинуватив Тегеран у підтримці війни проти України.

"Ми маємо зробити висновки з цієї ситуації. Іран та Росія використовують одну й ту саму схему: ядерна загроза, імперіалістичні амбіції, підтримка терористичних груп, - і все це для дестабілізації сусідніх країн та решти світу" , - зазначив Мішель.

Китай - ключовий партнер

Крім того, президент Євроради закликав Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб зупинити війну проти України і забезпечити повагу до Статуту ООН. Він назвав КНР "ключовим партнером, який може допомогти подолати глобальні виклики, зменшити ризики та диверсифікувати шляхи постачання".

"Як ми знаємо, залежність від одного постачальника переростає у вразливість та призводить до конфліктів. Ми також закликаємо Китай не підтримувати Росію, прямо або опосередковано, в її злочинній війні проти України. Натомість Китай має скористатися своїм впливом, щоб забезпечити повагу до Статуту ООН" , - сказав Мішель.

Підтримка України з боку ЄС

Нагадаємо, з 24 вересня в Нью-Йорку відбуваються загальні дебати високого рівня за участю глав держав та урядів у рамках 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

Днями участь у дебатах взяв президент України Володимир Зеленський. Під час свого візиту до США він також зустрівся з Шарлем Мішелем, лідери обговорили використання заморожених активів РФ.

Днями президент Євроради на полях Генасамблеї ООН зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Під час діалогу Мішель розкритикував іранського лідера за постачання балістичних ракет Росії.