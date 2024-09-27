Сили оборони знищили ще 1 370 російських окупантів та 21 танк

1 370 окупантів, 58 артилерійських систем, 48 ББМ та 21 танк – такими є втрати Росії у її загарбницькій війні проти України за минулу добу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет.

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 649 170 (+1 370) осіб,

танків – 8 846 (+21) од,

бойових броньованих машин – 17 396 (+48) од,

артилерійських систем – 18 678 (+58) од,

РСЗВ – 1 199 (+0) од,

засобів ППО – 961 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 031 (+85) од,

крилатих ракет – 2 608 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 411 (+58) од,

спеціальної техніки – 3 192 (+2) од.

Дані уточнюються.