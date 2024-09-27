Голова НБУ розповів, яким має бути курс гривні до долара

Відповідальним за курсову політику в Україні є Національний банк. Курс гривні до долара повинен поглинати економічні шоки, а не створювати їх, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Варто розпочати напевно з того, щоб нагадати, яким є основний мандат Національного банку визначений Конституцією: стабільність грошової одиниці, цінова стабільність, фінансова стабільність і підтримка політики уряду, саме в такому порядку" , - сказав він.

За його словами "не МВФ визначає курс, не уряд визначає курс, національний банк відповідальний за це в повній мірі, це наш конституційний обов'язок".

Пишний заявив, що НБУ, коли ухвалював рішення в жовтні 2023 року про те, щоб відмовитися від фіксованого курсу і перейти до керованої гнучкості, "зробив це з повним розумінням того, що курс повинен виконати функцію поглинача шоків, які формуються як за рахунок внутрішніх факторів, так і за рахунок зовнішніх факторів.

"У момент, коли курс із поглинача шоків перетворюється на генератора шоків, може підважити усі напрацювання, яких ми досягнули протягом цих двох років" , - сказав він.

Національний банк переходив в режим керованої гнучкості заради того, щоб попит і пропозиція починали відновлювати свій вплив на формування курсової динаміки.

"Так, за нашої присутності на ринку. І саме ця присутність повинна забезпечити стійкість валютного ринку, відповідні пікові коливання зрізаючи їх, бо ми знаходимося в умовах постійного структурного дефіциту. Але попит і пропозиція, відчуття валютних ризиків повинні повертатися" , - сказав він.

Привабливість гривні

Разом з тим Пишний нагадав, що девальвація робить суттєвий внесок в процеси, пов'язані із інфляційною динамікою. У НБУ вже заявили про те, що знаходяться в режимі гнучкого інфляційного таргетування, намагаючись привести інфляцію, яка вже прискорилась, до цілі в 5% на горизонті політики.

"Будь-яка прискорена двозначна інфляція в нашому розумінні має критичний вплив на відповідні процеси в країні особливо в частині привабливості гривневих активів. Привабливість гривневих активів була і залишається для НБУ одним із стратегічних пріоритетів, тому що це дозволяє функціонувати ринку внутрішнього боргу, а саме ринок внутрішнього боргу цього року повинен відіграти свою вирішальну роль по карті бюджетного дефіциту" , - сказав він.

За його словами, привабливість гривневих активів повинна також стимулювати українське населення тримати свої заощадження в гривні.

"І вони повинні бути захищеними від інфляції. Простіше кажучи, через рік ваш депозит, який ви вклали сьогодні, повинен дати вам можливість придбати стільки ж товарів скільки й сьогодні, краще більше, що може бути компенсовано за рахунок відповідної депозитної ставки. І зараз ставки знаходяться в додатному значенні навіть попри те що відбулася така помірна девальвація" , - констатував Пишний.

Нагадаємо, НБУ тримав фіксований курс на рівні 36,6 грн/долар до жовтня 2023 року. Потім регулятор частково відпустив курс. З того часу долар подорожчав на 12,6% до 41,20 грн/долар.

Уряд заклав у проєкт бюджету на 2025 рік курс на рівні 45 грн/долар. Однак, як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, цей курс є виключно розрахунковим.