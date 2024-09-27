Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів для України в найближчі місяці

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив намір спрямувати кошти у розмірі 5,55 млрд доларів в рамках президентського повноваження зі скорочення запасів озброєнь на зброю і обладнання для України в найближчі тижні і місяці, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві Блінкена

" Міністерство оборони США повідомило Конгрес про намір спрямувати близько 5,55 мільярда доларів на оборонні товари та послуги зі складів Міністерства оборони для надання військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень щодо скорочення оборонного потенціалу", – йдеться у заяві.

Йдеться про вже оголошені раніше кошти в рамках закону про додаткові асигнування на потреби безпеки України на 2024 рік, термін дії яких закінчується 30 вересня 2024 року.

"Ми робимо цей крок, щоб гарантувати, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і Сполучені Штати зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом", – пояснив Блінкен.

"Таким чином, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг із запасів Міністерства оборони в рамках запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців", – додав він.

За словами Блінкена, Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати українських військових обладнанням, необхідним для зміцнення їхніх позицій на полі бою, захисту своєї території і народу від жорстокої агресії Кремля та перемоги у цій війні задля забезпечення справедливого, тривалого і всеосяжного миру.

Міністерство оборони США також оголосило про новий значний пакет допомоги Україні у сфері безпеки, що передбачає виділення додаткових 2,4 млрд доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Як Зеленський повідомив перед початком зустрічі, вони обговорять деталі "плану перемоги" та скоординують подальші кроки.

Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.