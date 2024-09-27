Міненерго: Через російські обстріли були знеструмлення у трьох областях

За минулу добу, 26 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Харківській та Херсонській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу території підстанції було пошкоджено обладнання. Споживачі не знеструмлювались.

У Харківській області під час обстрілу знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Загалом без світла 501 населений пункт.

Нагадаємо:

Ворог вночі 26 вересня атакував три об'єкти передачі електроенергії.