Міноборони Румунії засудило атаки російських дронів поблизу кордону

Міністерство національної оборони Румунії в п'ятницю надіслало "рішучий сигнал засудження" після останніх атак безпілотників, здійснених Російською Федерацією проти деяких українських цілей і елементів цивільної інфраструктури, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Digi24.

Міноборони Румунії вважає ці атаки "невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".

"В результаті виявлення груп безпілотників, які наближалися до повітряного простору України, поблизу повітряного простору Румунії, Національний військовий командний центр (ядро) повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про вжиття заходів щодо оповіщення населення повіту Тулча, повідомлення RO-Alert були відправлені о 2:01 ночі", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Два румунських винищувачі F-16 з бази Борча та два іспанських F-18 з бази Михаїл Когелнічану були підняті в повітря "для моніторингу ситуації", заявили у відомстві.

Всі чотири бойові літаки приземлилися на авіабазі близько 4:00 ранку.

У цей проміжок часу румунська система радіолокаційного спостереження вказувала на можливість того, що один з безпілотників, який брав участь в атаці на українські цілі, близько 3:00 ночі, на дуже короткий проміжок часу, менше трьох хвилин, перетнув національний повітряний простір у прикордонній зоні з Україною.

За наявними на цей момент даними, про наявність зони ураження на румунській території не повідомлялося. Сили Міністерства національної оборони проводять, починаючи з сьогоднішнього ранку, пошуки в цьому районі за допомогою повітряних засобів і наземних команд.

Як повідомлялося, три людини загинули та ще 14 постраждали внаслідок ранкового удару росіян по місту Ізмаїл в Одеській області.

У ніч на 27 вересня росіяни випустили по Україні 32 дрони-камікадзе, вдарили балістичним "Іскандером" та двома крилатими ракетами Х-22, ППО знищила 24 "Шахеди".

Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, ще три ворожих БпЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оборони України.