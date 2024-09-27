Ракетний удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіло жінки
Під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі знайшли тіло жінки, ще 5 людей дістали поранень, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки. Таким чином, за інформацією на зараз, цим ранком ворог вбив у місті одну людину. П'ятеро постраждали".
Зазначається, що пошукові роботи тривають. Окрім адмінбудівлі, загарбники понівечили 23 приватні будинки і 3 дев’ятиповерхівки. А ще – навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто. З них 8 – службових.
Передісторія:
- Вранці, 27 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, поцілили по управлінню Нацполіції, наразі відомо про 5 постраждалих.