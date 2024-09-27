Ракетний удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіло жінки

Під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі знайшли тіло жінки, ще 5 людей дістали поранень, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки. Таким чином, за інформацією на зараз, цим ранком ворог вбив у місті одну людину. П'ятеро постраждали".

Зазначається, що пошукові роботи тривають. Окрім адмінбудівлі, загарбники понівечили 23 приватні будинки і 3 дев’ятиповерхівки. А ще – навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто. З них 8 – службових.

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