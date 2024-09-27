У Нацгвардії розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

Російські окупаційні війська намагаються проводити штурмові дії у понад 10 населених пунктах на Покровському напрямку в Донецькій області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Національної гвардії полковник Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону.

Офіцер зазначив, що за добу 26 вересня загалом на фронті відбулося 187 зіткнень, і це висока бойова активність, з них більше 70 відбулися безпосередньо на Покровському та Курахівському напрямку.

"Складним напрямком залишається Покровський. Тут противник намагається атакувати наші позиції в районах більш ніж 10 населених пунктів і, як відмічають наші бійці, противник залучає тут в першу чергу піхотні групи (невеликі, по 2-3 військовослужбовці, іноді – від 5 до 10), які накатами постійно намагаються штурмувати ділянки біля населених пунктів, здійснювати лобові атаки. Переіодично вони застосовують бронетехніку, але основна сила… – використання артилерії та авіації… на напрямках, де ворог концентрує головні зусилля під час своїх штурмів".

Музичук зазначив, що за минулу добу на східних напрямках нацгвардійці відбили 25 спроб штурмових дій. Противник використовував також бронетехніку, зокрема танки. В цілому, було знищено 10 танків, шість одиниць іншої бронетехніки. Займані позиції було утримано, додав речник НГУ.