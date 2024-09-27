У "Резерв+" із жовтня запускають послугу рекрутинга

У жовтні 2024 року у застосунку "Резерв+" запуститься сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам. Із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України, пише Ірина Костенко, РБК-Україна.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, після чергового оновлення в додатку з'являться актуальні вакансії у військових частинах. Це дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+" крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків" , - розповіла заступниця міністра.

Вона додала, що відкриття можливості обрати собі місце служби - один з важливих кроків у цьому напрямку.

"Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід" , - додала посадовиця.

У МОУ пояснили, що новий сервіс рекрутингу у "Резерв+" допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням.

Уточнюється, що там будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно буде заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти.

Застосунок міститиме детальний опис вакансій - включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

У відомстві зазначають, що особливістю сервісу є:

зручний процес вибору вакансій

алгоритми системи