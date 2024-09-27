Сирський обсудив з начгенштабу Словаччини воєнні злочини РФ та потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із начальником Генерального штабу збройних сил Словаччини генералом Даніелем Змеко, повідомляє Новое время.

«Поінформував його про перебіг бойових дій на різних напрямках фронту. Акцентував увагу на порушенні норм Міжнародного гуманітарного права та воєнних злочинах російських окупантів. Розповів про актуальні потреби ЗС України» , — написав Сирський у Facebook.

Він повідомив, що візит генерала Змеко є вже третім за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сирський подякував уряду та народу Словаччини за військово-технічну допомогу, підкресливши ефективність застосування словацького озброєння на полі бою, а також високо оцінив підтримку у підготовці українських підрозділів.

Сирський і Змеко узгодили подальші спільні зусилля для поглиблення розвитку українсько-словацького військового співробітництва.