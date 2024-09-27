Ізраїль атакував головний штаб "Хезболли" у Бейруті

Ізраїльські ВПС завдали удару по головному штабу "Хезболли" у столиці Лівану Бейруті. За даними джерел ЗМІ, очільник "Хезболли" Хасан Насралла залишився живим﻿. Про удар пише The Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі, повідомляє Ділова столиця.

За словами Хагарі, йдеться про центр, побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахіє, відомому оплоті "Хезболли" в Бейруті.

Речник ЦАХАЛу не сказав, чи був лідер "Хезболли" Хасан Насралла ціллю атаки і чи був він присутній на місці удару.

Водночас сайт Axios із посиланням на ізраїльське джерело, повідомляє, що об’єктом удару був саме лідер ліванської "Хезболли" Хасан Насралла, і ізраїльські військові наразі перевіряють, чи потрапив він під удар.

Як повідомляє телеканал al-Manar, що належить "Хезболлі", відомо про принаймні одного убитого та 50 поранених внаслідок ізраїльського удару по південному передмістю Бейрута, передає Reuters. Також телеканал повідомив, що внаслідок удару чотири будівлі були зруйновані.

На кадрах, опублікованих ліванськими ЗМІ, видно масові удари.

الدخان الأسود يتصاعد من موقع الاستهداف في الضاحية pic.twitter.com/kCEYKbv5NY — هنا لبنان (@thisislebnews) September 27, 2024

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить обговорювати пропозиції про припинення вогню щодо Лівану найближчими днями.

У середу, 25 вересня, Сполучені Штати та Франція запропонували негайно встановити 21-денне перемир’я на лівансько-ізраїльському кордоні та заявили, що переговори тривають, у тому числі на полях зустрічі ООН у Нью-Йорку.

Як повідомлялося", Ізраїль повідомив, що здійснив понад 300 ударів по об'єктах угруповання "Хезболла" на півдні Лівану у понеділок, 23 вересня.