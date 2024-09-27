До центру навчання пілотів у Румунії прибули F-16 з Нідерландів

До міжнародного навчального центру, що розташований у Румунії, вже доставлені деякі F-16 для підготовки пілотів, в тому числі українських пілотів.﻿ Про це в ексклюзивному коментарі в Гаазі сказав генерал-лейтенант Королівських ВПС Нідерландів Андре “Джабба” Стер, повідомляє Укрінформ.

“Загалом у нас залишилося 42 літаки. Таким чином, залишилося 42 F-16, і 18 із цих F-16 вирушать до Румунії. Деякі вже були доставлені для підготовки пілотів, також українських пілотів у Румунії, а решта – 24 F-16 будуть доставлені в Україну” , - сказав він.

Відповідаючи на запитання чи були задіяні у церемонії прощального польоту у нідерландському небі саме ті F-16, які згодом буде відправлено в Україну, Стер сказав: “я не можу точно сказати, чи були серед них літаки, які потім прямуватимуть до Румунії, чи до України. Тож може бути і те, і інше”.

За його словами, “F-16 – це важливо для України, тому що я вважаю, що важливо мати перевагу в повітрі”.

Він також зазначив, що для Нідерландів у прощанні з F-16 є два аспекти.