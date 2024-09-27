Захід отримав докази постачання Китаєм дронів РФ для війни проти України - The Times

Союзники України отримали новий звіт, який свідчить про те, що китайська компанія постачає Росії спеціально розроблені військові безпілотники для проведення випробувань в Україні. Про це пише The Times з посиланням на заяву одного із західних чиновників, повідомляє Новое время.

За його словами, угода про постачання була укладена ще минулого року. Хоча назва китайської компанії не була розкрита, урядовець зазначив, що «існують очевидні докази того, що китайські фірми постачають Росії летальну зброю для використання в Україні».

«Хоча китайський уряд може цього й не визнавати, йому буде важко приховати свою зростаючу підтримку» , — сказав неназваний чиновник.

У НАТО заявили, що ситуація «викликає глибоке занепокоєння, і союзники проводять консультації щодо цього питання».