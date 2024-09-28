ISW проаналізував ризики через можливі удари України по території Росії

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що навіть невелика кількість успішних українських ударів з великої відстані можуть змінити перебіг війни, а Кремль проводив таємні операції проти західних держав задовго до того, як почалися дебати про використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по РФ, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Російська влада, схоже, докладає значних зусиль, щоб вплинути на західні дебати щодо дозволу Україні використовувати зброю, надану Заходом, для завдання дальніх ударів по військових об'єктах в Росії.

Ці зусилля Росії свідчать про глибоке занепокоєння оперативним тиском, який такі удари по РФ можуть спричинити на російські наступальні операції в Україні, хоча офіційні особи США все ще вагаються, чи дозволити Україні наносити такі удари".

Видання The New York Times (NYT), посилаючись джерела, повідомило, що оцінки американської розвідки "применшують" ефект, який можуть мати на хід війни в Україні українські удари по Росії з ракетних систем дальнього радіусу дії, наданих США, Великою Британією та Францією, через обмежену кількість такої зброї в Україні та невизначеність щодо майбутнього надання більшої кількості систем дальнього радіусу дії.

NYT зазначає, що офіційні особи в американських збройних силах і адміністрації Байдена, які підтримують зміну політики, заявили, що зброя, надана Заходом, дозволить Україні завдавати удари по більш віддалених російських базах і складах боєприпасів і змусить російських військових перемістити склади боєприпасів, командні пункти, бойові вертольоти та іншу техніку за межі досяжності західних ракет, що, як зазначили офіційні особи, значно ускладнить російські шляхи постачання в Україну.

"Російська влада, ймовірно, стурбована тим, як переміщення складів боєприпасів та інших важливих об'єктів зберігання далі від лінії фронту і за межі досяжності систем, наданих Заходом, вплине на російські наступальні можливості в Україні, і, як видається, докладає значних зусиль на словах для того, щоб не допустити, щоб Захід дозволив Україні здійснити ще одну таку саму значну кампанію з нанесення ударів".

Протягом останніх тижнів правитель Росії Володимир Путін повернув у західний і російський інформаційні простори кілька найефективніших наративів Кремля і пристосував свою типову шаблонну мову до поточних дебатів на Заході щодо дозволу Україні завдавати дальні удари по Росії з використанням наданого Заходом озброєння.

"Вигоди від дозволу Україні використовувати проти Росії надані Заходом системи дальнього радіусу дії можуть переважати над ризиком російської відплати більше, ніж західні політики наразі розглядають".

За даними NYT, в оцінці зазначається, що Росія, ймовірно, відповість більшою силою проти США та їхніх союзників, можливо, прихованими атаками на американські та європейські стратегічні об'єкти і військові бази в Європі, якщо Захід дозволить Україні використовувати надані системи для ударів по об'єктах у Росії.

"Кремль проводив таємні операції проти західних держав задовго до того, як почалися дебати про використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по Росії, і Кремль може мати намір активізувати ці операції незалежно від рішення Заходу, оскільки вони підтримують інші цілі Кремля щодо дестабілізації європейських країн і підриву військової готовності НАТО".

Ключові висновки ISW за 27 вересня: