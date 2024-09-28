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Окупанти втратили ще півтори тисячі військових та десятки одиниць техніки

Окупанти втратили ще півтори тисячі військових та десятки одиниць техніки
Фото: wikimedia.org

За добу 27 вересня російські окупанти втратили 1470 своїх військових, а також 42 броньованих машини та понад 50 артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 650640 (+1470) осіб,
  • танків /nks ‒ 8860 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17438 (+42) од,
  • артилерійських систем – 18733 (+55) од,
  • РСЗВ – 1203 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 961 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16093 (+62),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3291 (+99)

Дані уточнюються.

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