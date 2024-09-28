Окупанти втратили ще півтори тисячі військових та десятки одиниць техніки

За добу 27 вересня російські окупанти втратили 1470 своїх військових, а також 42 броньованих машини та понад 50 артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 650640 (+1470) осіб,

танків /nks ‒ 8860 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 17438 (+42) од,

артилерійських систем – 18733 (+55) од,

РСЗВ – 1203 (+4) од,

засоби ППО ‒ 961 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16093 (+62),

крилаті ракети ‒ 2610 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+0) од,

спеціальна техніка ‒ 3291 (+99)

Дані уточнюються.