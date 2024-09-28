Нідерланди офіційно зняли з озброєння винищувачі F-16
Нідерланди офіційно оголосили, що зняли з озброєння винищувачі F-16, на зміну їм прийшли літаки F-35, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів.
У відомстві нагадали, що перший з 213 винищувачів F-16, придбаних Нідерландами, прибув на авіабазу Леуварден 6 червня 1979 року.
"Міністерство оборони офіційно попрощалося з легендарним літаком. У рамках цього заходу над Нідерландами було проведено стройовий політ восьми літаків", – йдеться у заяві.
Як зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, "після 45 років вірної служби і безлічі місій літак знайде нове життя в Україні та Румунії".
Як відомо, винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.
Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.
У ВПС Нідерландів раніше заявляли, що Україна може застосовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по російській території.