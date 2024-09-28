Байден прокоментував удар Ізраїлю по штабу "Хезболли" у Бейруті

Президент США Джо Байден прокоментував удар Ізраїлю по штабу ліванського угруповання "Хезболла" в Бейруті, повідомляє Європейська правда.

Заяву американського президента наводить телеканал CNN.

Байден повторив, що США не брали участі в операції Армії оборони Ізраїлю.

Він також зазначив, що чекає на додаткову інформацію, перш ніж коментувати п'ятничні авіаудари.

"Ми все ще збираємо інформацію, я можу сказати вам – Сполучені Штати не знали і не брали участі в операції ЦАХАЛу. Ми збираємо більше інформації. Я скажу більше, коли у нас буде більше інформації", – сказав президент США.

Він додав, що "завжди стурбований" ескалацією напруженості в регіоні через конфлікт.

Армія оборони Ізраїлю напередодні заявила, що завдала удару по головному штабу і складах "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, США не були заздалегідь попереджені про наміри Ізраїлю завдати удару.

Крім того, після ударів Ізраїлю Байден доручив Пентагону "оцінити і, за необхідності, скоригувати позицію сил США" на Близькому Сході.