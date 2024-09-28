Литва оголосила про передачу Україні нової партії військової допомоги

Литва у суботу, 28 вересня, оголосила про передачу Україні нової партії військової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні литовського Міністерства оборони.

Згідно з даними Міноборони Литви, нова партія допомоги для України містить логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки та інше.

"Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом – до перемоги", – підкреслили в литовському оборонному відомстві.

Нещодавно повідомлялося, що Литва розглядає можливість передачі Україні 17 пожежних машин, які були затримані в Клайпеді минулого року через санкції і мали бути переправлені до Зімбабве.

Також раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.