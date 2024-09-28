У реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися над дітьми - омбудсмен

У реабілітаційному центрі у Львівській області, ймовірно, вчиняли фізичне, психологічне та сексуальне насилля над дітьми. Підозрюють директора центру, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Він зазначив, що отримав інформацію про можливе фізичне, психологічне та сексуальне насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу. Омбудсмен ініціював перевірку.

У закладі перебуваються найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами. Зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

Лубінець додав, що за останні півроку діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження.

Омбудсмен звернувся до поліції, відкрито кримінальну справу за частиною 3 статті 153 ККУ "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи". Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці.

"З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні з залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник" , - додав Лубінець.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області спалахнув скандал, на який звернув увагу омбудсмен. За даними слідства, влітку 2024 року троє осіб, серед яких неповнолітні, побили та вчинили сексуальні дії проти 12-річного хлопця. Фігуранти справи відбулися штрафом у розмірі 850 гривень.

Правоохоронці повторно розпочали розслідування, а поліцейських, які виписали штраф за насильницькі дії проти неповнолітнього, відсторонили.