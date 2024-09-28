Під Москвою ліквідували полковника РФ, який готував операторів "Шахедів" - джерела

В ніч на 27 вересня в Московській області було ліквідовано полковника ЗС РФ Олексія Коломєйцева. Він готував операторів дронів та керував профільним центром, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють джерела.

Як повідомляють джерела в українській воєнній розвідці, ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України.

Що відомо про російського полковника?

Коломєйцев був причетний до підготовки російських фахівців з використання БПЛА, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

"Рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій росії та за її межі, як ми і попереджали раніше. Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування. Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини", - повідомив виданню співрозмовник.

Ліквідація російських офіцерів та генералів в Україні

У січні повідомлялося, що на війні в Україні загинув російський генерал Ігор Тріфонов. Раніше він очолював міліцію Єкатеринбурга.

Крім того, у грудні 2023 року повідомлялося, що заступника командувача 14-го армійського корпусу Росії генерал-майора Володимира Завадського ліквідовано в Україні.

А в липні 2023 року в ГУР України підтвердили ліквідацію в російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів по Україні.