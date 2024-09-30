ISW: Росія планує подальше збільшення оборонних витрат у 2025 році

Російський уряд планує подальше збільшення оборонних витрат у 2025 році, хоча кремлівські чиновники, схоже, наголошують на запланованих соціальних витратах, уникаючи обговорення збільшення оборонних витрат, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Кабінет міністрів Росії схвалив 29 вересня проект федерального бюджету на 2025-2027 роки і подасть його до Державної думи до 1 жовтня. У проекті бюджету зазначено, що федеральні доходи Росії, як очікується, зростуть майже на 12% у 2025 році порівняно з 2024 роком, а частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті збільшиться до 73%.

Агентство Bloomberg повідомило, що ознайомилося з проектом трирічного бюджету, який показав, що російський уряд планує витратити 13,2 трильйона рублів (близько 140 мільярдів доларів) на оборону в 2025 році - це більше, ніж 10,4 трильйона рублів (близько 110 мільярдів доларів), запланованих на 2024 рік.

Bloomberg заявив, витратити Росії на національну оборону і внутрішню безпеку в 2025 році більші, ніж витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку разом узяті.

Як повідомляється, Кремль збільшить витрати на засекречені статті з 11,1 трильйона рублів (близько 117 мільярдів доларів) у 2024 році до 12,9 трильйона рублів (близько 136 мільярдів доларів) у 2025 році.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив 24 вересня, що уряд планує виконати "всі соціальні зобов'язання перед громадянами" і наголосив на запланованому фінансуванні медицини, пенсій та національних проектів.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов визнав, що "значні ресурси" спрямовуються на "спеціальну військову операцію" Росії, але підкреслив, що 40 трильйонів рублів (близько 424 мільярдів доларів) підуть на 19 національних проектів протягом шести років - вдвічі більше, ніж фінансування, виділене на період з 2019 по 2024 рік. Силуанов також підкреслив, що Росія планує витратити 180 мільярдів рублів (близько 1,9 мільярда доларів) на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми.

ISW підкреслює, що кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підтримувати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу Кремля до соціальних проектів.

Ключові висновки ISW за 29 вересня: