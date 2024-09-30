Ще одна країна готується побудувати паркан на кордоні з Росією

Уряд Норвегії задумався про будівництво паркану на кордоні з Росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила міністерка юстиції країни Емілі Мель із посиланням на пише NRK.

Влада Норвегії прийняла рішення побудувати огорожу після аналогічного рішення Фінляндії, зазначають у виданні. Кордон Норвегії з Росією становить близько 200 км. На ній розташований єдиний контрольно-пропускний пункт – Борисоглібськ у Мурманській області РФ (з норвезької сторони – Стурскуг).

"Це захід, який може стати актуальним або вздовж всього кордону, або для деяких його ділянок" , – уточнила політик.

За її словами, паркан дуже важливий не лише тому, що він може діяти як стримуючий фактор, а й тому, що містить датчики та технологію, яка дозволяє виявляти, чи люди рухаються близько до кордону.

"Ми працюємо над тим, щоб розглянути декілька заходів. Це може стосуватися персоналу, огорожі, моніторингу кордону та заходів навколо прикордонної пункту в Стурскугу" , – додала вона.

Як повiдомлялось, 1 серпня Латвія завершила зведення 145-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю.