Росіяни атакували Миколаївську область: на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа
У Миколаївській області в результаті ворожих обстрілів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Там сталася пожежа, й тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Чиновник уточнив, що це відбулося цієї ночі у Баштанському районі.
Глава адміністрації розповів, що для ліквідації наслідків ворожої атаки залучені "всі необхідні служби".
"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав Кім.
Між тим, передав керівник ОВА, у Миколаївській області цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були знищені три ударні безпілотники типу "Шахед".
Що стосується інших обстрілів у регіоні, то під удари потрапили Куцурубська громада, які російські загарбники атакували вчора вранці та вдень із застосуванням FPV-дронів.
"Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено два житлових будинки. Також внаслідок обстрілу на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає", - передав глава ОВА.
Раніше повідомлялося, що через російський обстріл цієї ночі у Миколаївській області закрили рух на перегоні Долинська - Миколаїв для поїздів 121/122 сполученням Київ - Миколаїв. В "Укрзалізниці" пояснили, що це пов'язане з міркуваннями безпеки.
Відтак пасажирам від станції Долинська пропонують автобусний трансфер до Миколаєва та Херсона, що вирушає о 08:00. Зворотний рейс до Києва ввечері також планується з автобусними трансферами.