У Черкаській області збили безпілотників: внаслідок атаки спалахнуло поле
У Черкаській області вночі 30 вересня збили 20 російських безпілотників, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Черкаської обладміністрації Ігор Табурець.
"Знову ніч минула із тривогою. Майже 6 годин поспіль ми мали загрози з повітря. Силами ППО, мобільних вогневих груп і протидії РЕБ атаки відбито. За попередніми даними, в межах області загалом знищено 20 ворожих безпілотників", — розповів він.
За словами Табурця, минулося без потерпілих.
"На Уманщині через падіння уламків загорілось поле з кукурудзою. Пожежу вже погасили", — додав він.
Обстеження території триває.
Як повiдомлялось, вночі росіяни вдарили по Миколаївщині: перекрито залізничний перегін, є зміни в русі поїздів.