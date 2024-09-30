У Черкаській області збили безпілотників: внаслідок атаки спалахнуло поле

У Черкаській області вночі 30 вересня збили 20 російських безпілотників, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Черкаської обладміністрації Ігор Табурець.

"Знову ніч минула із тривогою. Майже 6 годин поспіль ми мали загрози з повітря. Силами ППО, мобільних вогневих груп і протидії РЕБ атаки відбито. За попередніми даними, в межах області загалом знищено 20 ворожих безпілотників" , — розповів він.

За словами Табурця, минулося без потерпілих.

"На Уманщині через падіння уламків загорілось поле з кукурудзою. Пожежу вже погасили" , — додав він.

Обстеження території триває.

Як повiдомлялось, вночі росіяни вдарили по Миколаївщині: перекрито залізничний перегін, є зміни в русі поїздів.