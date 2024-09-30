Президент Латвії отримав травму після невдалого падіння з велосипеда

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував фото себе із загіпсованою рукою та натякнув, що отримав травму після невдалого падіння з велосипеда, повідомляє Ділова столиця.

Світлиною після лікарні політик поділився у Facebook.

"Велосезон закінчено. Красно дякую доктору Крісу Розенбергу і персоналу травматології та ортопедії за допомогу не надто розумному пацієнту. Латвійські лікарі найкращі у світі" , – написав Рінкевичс.

За даними радника президента, президент дістав травму 28 вересня під час їзди на велосипеді маршрутом Олайне–Дальбе–Олайне. Наступного дня, 29 вересня, Рінкевичс звернувся до лікарні травматології та ортопедії, де лікарі діагностували переломи та наклали гіпс.

Як повiдомлялось, у вересні минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц поділився світлиною з пов’язкою на оці після того, як впав і травмувався під час пробіжки.