Наслідки нічної атаки на Київщину: уламки зафіксовані у 6 районах області

У ніч на 30 вересня ворог здійснив чергову масовану нічну атаку ударними дронами на Київщину, спричинивши пожежі та пошкодження житлового будинку, однак постраждалих немає, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Київської ОВА Руслан Кравченко, поліція Київщини.

"Ворожі цілі знищено. Постраждалі відсутні. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

Уламки збитих цілей зафіксовані в 6 районах області. В п’яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загорання трав'яного настилу та стерні."

За повідомленням поліції в одному з районів області сталося загоряння житлового будинку. Пожежа локалізована рятувальниками. В іншому – уламки пошкодили цвинтар.

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