У Карпатах випав перший сніг: якої погоди чекати українцям
У ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря та випав перший сніг, повідомляє РБК-Україна.
Сайт розповідає, що про це відомо та якої погоди чекати українцям найближчим часом.
Погода та сніг у Карпатах
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, станом на 4 годину ранку понеділка, 30 вересня, у Карпатах ішов сніг, а на горі Піп Іван температура повітря становила 3-5 градусів нижче нуля.
"Станом на 9:30 30.09.2024 на горі Піп Іван туман, вітер північний 20-22 м/с, температура повітря -5°С", - розповіли дещо згодом у прес-службі Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.
Українцям показали також, який вигляд має засніжена гора.
Тим часом користувачі соціальних мережах також діляться кадрами першого снігу.
"У Карпатах випав перший сніг", - написав автор цифрового контенту й громадський діяч Ігор Зінкевич у своєму Facebook і оприлюднив відповідні світлини.
"Доброго ранку", - написали у Telegram-каналі "Драгобрат INSIDER" і поділились відео, на якому можна побачити засніжений ліс.
Якої погоди очікувати українцям найближчим часом
За словами Діденко, вдень 30-го вересня у західних областях України ймовірні сильні дощі. У Карпатах - дощі з мокрим снігом.
На решті території нашої країни найближчим часом очікується суха погода.
"Сильний вітер з оцим противним завиванням ще побуде, ганятиме листя. Дуже-дуже обережно під старими деревами та білбордами, проходьте швидко. Але 1-2 жовтня вітер попустить", - розповіла експерт у своєму Facebook.
Синоптик зауважила також, що сьогодні:
- у західній частині України буде холодно - 7-11 градусів вище нуля
- у Вінницькій області - 12-14°С
- на півночі - 13-18°С
- у центральній частині - 19-24°С
- на сході та півдні - 20-25°С
- у Києві - 19 градусів вище нуля (буде сухо, але прогнозується сильний вітер)
"Найближчим часом значний температурний контраст - від +9+14 градусів на заході до +22+26 градусів на сході України", - підсумувала метеоролог.