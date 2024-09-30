У Києві зафіксували ще три температурні рекорди наприкінці вересня

У п'яницю та суботу, 27 та 28 вересня, у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. Кліматична норма перевищена майже на 10 градусів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними кліматологів, мінімальна температура повітря 27 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 1,9 градусів.

Мінімальна температура повітря 28 вересня у Києві також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 17,5 градусів. Попереднє рекордне значення 1927 року перевищено на 1,0 градусів. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і склала 23,1 градусів, що перевищило попередній рекордний показник того ж 1927 року на 2,0 градусів, а кліматичну норму - на 9,9 градусів.

За даними обсерваторії, всього за місяць встановлено 11 температурних рекордів.

Температурні рекорди

Вересень в Києві розпочався з температурних рекордів. Зокрема, день 3 вересня став самим теплим днем за історію спостережень. Середньодобова температура повітря 3 вересня у столиці досягла 24,5 градусів тепла.

Також температурні рекорди фіксувалися в середині вересня 14, 15, 16 та 17 вересня

Нагадаємо, середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму. Літо посіло другу позицію після літа 2010 року (23,7 градусів) серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 18 температурних рекордів.