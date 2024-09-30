Мін'юст: За примусове отримання паспорта РФ в окупації відповідальності не буде

Міністерство юстиції запевняє, що громадяни України, які під примусом отримали російські паспорти на окупованих територіях, не нестимуть відповідальності, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Мінюсту.

"Ситуації, коли особа позбавляється можливості вибору — практика, яка нерідко застосовується російською окупаційною владою задля впливу на поведінку людини, щоб остання діяла не за власним бажанням, а під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень. Одним із прикладів може слугувати примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, що є одним із численних доказів порушення прав громадян".

Повідомляється, що ті, хто отримав паспорти РФ з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності.

"Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку" , - зазначають у відомстві.

В Мінюсті нагадали, що серед заходів, які вживаються російським агресором на підконтрольних йому територіях — насильна русифікація громадян, які мають український паспорт.

"Максимальних страждань Росія завдає мирному населенню, адже наявність українського паспорту розцінюється як акт протесту. Так, за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство" , - констатували у відомстві.

Водночас, кажуть в Мінюсті, такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.