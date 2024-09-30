Сибіга і Сійярто почали переговори в Угорщині: перші подробиці

Сьогодні, 30 вересня, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга зустрівся у Будапешті з угорським колегою Петером Сійярто. Сторони розпочали переговори у форматі тет-а-тет, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал МЗС України.

"В Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет" , - пише МЗС України.

Сійярто, своєю чергою, відмітив, що його країна перебуває в глобальній більшості щодо заклику до якнайшвидшого встановлення миру в Україні. У тому ж числі Будапешт бажає добросусідських відносин з Києвом.

"Побачимо, як далеко ми зайдемо сьогодні..." , - додав він.

Відносини України та Угорщини

Проблеми з Угорщиною стосовно національних меншин почали загострюватися після ухвалення в Україні освітнього закону в 2017 році. Згідно з цим законом, представники національних меншин могли навчатися рідною мовою тільки в початковій школі, а в середніх і старших класах навчання повинно було вестися українською.

Угорщина розцінила це як спробу асиміляції, через що неодноразово блокувала ініціативи ЄС на підтримку України.

Крім того, Угорщина відмовилася надавати військову допомогу Україні в боротьбі з російською агресією на тлі повномасштабної війни.

Сьогодні ж. 30 вересня, Сибіга прибув з офіційним візитом до Угорщини.