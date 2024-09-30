КМВА: У Києві очікується погіршення якості повітря через пил з Каспію

1–2 жовтня в Києві очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспійського регіону, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська міська військова адміністрація з посиланням на Український гідрометеорологічний центр в Telegram.

За інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня в Києві спостерігатиметься високе запилення повітря, що може негативно вплинути на здоров’я мешканців.

"Станом на зараз в Каспійській низовині спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Вітер переносить в Україну повітря з пилом у вигляді найдрібніших частин у верхніх шарах атмосфери".

Пилова буря, яка виникла в Каспійській низовині, перенесла найдрібніші частинки пилу до України. Очікується, що ситуація триватиме до п’ятниці, коли зміниться напрямок вітру на південний та західний.

Медики радять киянам уникати перебування на відкритому повітрі, зачинити вікна, відмовитися від фізичної активності на вулиці та пити багато води.

Передісторія:

Зранку 30 вересня у Сумській області зафіксували погіршення якості повітря через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу з території Росії.